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Президент Кыргызстана и Генсек ОДКБ поговорили по телефону

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- Евгений Денисенко
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Сегодня, 7 января, состоялся телефонный разговор Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Как отмечается, Станислав Зась проинформировал главу Кыргызстана о ходе выполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан. Также обсуждалась ситуация в этой стране, сложившая после начала ввода Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Основными задачами КМС ОДКБ в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка РК в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.


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URL: https://www.vb.kg/412010
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