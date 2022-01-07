Президент Кыргызстана и Генсек ОДКБ поговорили по телефону

Сегодня, 7 января, состоялся телефонный разговор Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Как отмечается, Станислав Зась проинформировал главу Кыргызстана о ходе выполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан. Также обсуждалась ситуация в этой стране, сложившая после начала ввода Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Основными задачами КМС ОДКБ в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка РК в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.