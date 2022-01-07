В КР кабмин приготовился к возможному ухудшению эпидситуации

Заместитель Председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов провел очередное заседание Оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе заседания была заслушана информация Министерства здравоохранения относительно эпидемиологической ситуации в республике и хода работы по вакцинации населения.

За прошедшие сутки зафиксировано 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего случаев в городе Бишкек и Чуйской области.

Как сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, в столице подготовят 400 резервных койко-мест в организациях здравоохранения на случай роста заболеваемости. На данный момент имеется достаточный запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты.

Как было отмечено на заседании штаба, в связи с отменой требования обязательного предъявления результатов ПЦР-теста для всех лиц, пересекающих кыргызско-казахскую государственную границу, на пунктах пропуска будут проводить экспресс-тесты на наличие COVID-19.

По итогам заседания профильным министерствам, местным органам власти поручено усилить кампанию по вакцинации и введению бустерной дозы вакцины населению, а также повысить готовность организаций здравоохранения к возможному росту заболеваемости в случае завоза и распространения штамма "omicron" в стране.