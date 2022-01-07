Муратбек Иманалиев: В КР необходим центр синологии для сближения народов

"Наряду с достижениями в отношениях Кыргызстана и Китая есть и пробелы. В частности, в Кыргызстане нет центров изучения синологии, то есть китаистики, исследующих культуру, религию, экономику, историю и язык нашего соседа, нет сильных специалистов по Китаю. И такие центры китаеведения надо открывать, чтобы народы наших стран лучше могли понять друг друга", - сказал VB.KG экс-министр иностранных дел КР, бывший Генсек ШОС Муратбек Иманалиев.

По его словам, подобных центров нет пока и в других странах Центральной Азии. Только недавно синологический центр был открыт в Алматы. "Вообще в Кыргызстане нет сильных специалистов не только по Китаю, но и по странам Европы, США. А отсутствие научных центров приводит к тому, что у людей порой возникает не совсем верное представление о странах", - добавил Муратбек Иманалиев.

Бывший Генсек ШОС на одной из недавних встреч, посвященных 30-летию установления дипотношений, предложил провести анализ кыргызско-китайских отношений. "Я говорю об этом не в том смысле, что все плохо, нет, наоборот, все идет хорошо. Но важно знать, как надо продвигать наши отношения дальше, вперед после 30 лет наших отношений с пользой для обеих стран", - пояснил Муратбек Сансызбаевич. И в этом помогли бы правительству специалисты центров синологии.

По его мнению, такой анализ прежде всего важен для Кыргызстана, нужна программа выравнивания технологического ландшафта между Китаем и Кыргызстаном.

"Мы настолько технологически отстали от Китая, и задача стоит не догнать его, а хотя бы немного приблизиться", - отметил экс-министр. Он считает, что надо обучать нашу молодежь в Китае инженерным специальностям. "Китай сегодня - одна из трех стран, которая заканчивает процесс цифровизации. Нам очень нужны знатоки в этой сфере", - отметил он.

Ректор Академии государственного управления при президенте КР Алмазбек Акматалиев отметил, что совместно с послом КНР в КР Ду Дэвэнь они инициировали создание Центра по изучению экономических реформ и государственного управления Китая. На сегодня в вузе уже открыта кафедра по изучению экономических реформ Китая, и магистранты начали исследовать сельское хозяйство, экономику Китая.

Кстати, именно Муратбек Иманалиев, будучи первым министром иностранных дел независимого Кыргызстана, подписал 5 января 1992 года договор об установлении дипломатических отношений с Китаем. По его словам, с волнением они встречали первую делегацию из Китая, которая прибыла для установления дипотношений в январе 1992 года. В то время у молодой республики почти не было дипломатического опыта. Но члены китайской делегации были очень доброжелательны и уже тогда проявили братское отношение к независимому Кыргызстану и его народу.