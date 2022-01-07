Казахстан закрыл еще три КПП на границе с Кыргызстаном

В одностороннем порядке казахстанская сторона в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Кордай-автодорожный" (РК) - "Ак-Жол-автодорожный" (КР), "Карасу-автодорожный" (РК) - "Ак-Тилек - автодорожный" (КР) в Чуйской области и "Кеген-автодорожный" (РК)- "Каркыра-автодорожный" (КР) в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Таким образом, по состоянию на 7 января 2022 г. в штатном режиме с учётом существующих ограничений, связанных с COVID – 19, на кыргызско-казахстанском участке госграницы продолжают функционировать "Чалдыбар - автодорожный" в Чуйской области и "Чон-Капка - автодорожный" в Таласской области.

При этом граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать в Казахстан через пункты пропуска "Ак-Жол" (КР) – "Кордай" (РК), "Ак-Тилек-автодорожный" (КР) – "Карасу-автодорожный" (РК) и "Каркыра-автодорожный" (КР)- "Кеген-автодорожный" (РК).

Граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Казахстана, могут вернуться в Кыргызстан только через пункты пропуска Чалдыбар - автодорожный" в Чуйской области и "Чон-Капка - автодорожный" в Таласской области.

Транзитный проезд граждан Кыргызстана и третьих стран через территорию Казахстана в страны назначения временно запрещен.

Скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Казахстаном не зафиксировано.

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы по состоянию на 14:00 7 января 2022 г. характеризуется как стабильная".

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан в одностороннем порядке закрыл пункты пропуска "Кен-Булун - автодорожный" и "Токмок-автодорожный".