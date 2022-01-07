Кыргызы всегда будут на стороне казахского народа

Сегодня Жогорку Кенеш поддержал решение президента направить военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан. За проголосовали 69 человек, против - 7.

Голосованию предшествовало бурное обсуждение, в ходе которого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев объяснялся с депутатами насчет возможных последствий как введения военного контингента КР на территорию соседней страны, так и отказа сделать это.

Ташиев заявил, что отправка кыргызских военных в Казахстан не ухудшит отношения между странами, поскольку наша республика протягивает соседям руку помощи.

"Наши военные направляются туда не затем, чтобы выйти против народа или останавливать беспорядки, или митингующих, а с надеждой помочь казахскому народу", - сказал он.

Председатель ГКНБ также напомнил депутатам, что на границе закрыто несколько пунктов пропуска по инициативе казахской стороны, точнее четыре из семи. И, по словам Ташиева, если Казахстан закроет все КПП, то завтра Кыргызстан останется без продуктов питания и цены взлетят.

"Вы, как новые депутаты, также должны нести ответственность. Завтра Нуржигит Кадырбеков не будет отвечать, он будет сидеть в своем кресле. Уважаемые депутаты, сейчас не время для пиара. Это решение, которое принял глава государства. Совместно с другими президентами Садыр Нургожоевич в два часа ночи принял решение об отправке миротворческих сил. Если не можете поддержать, не пиарьтесь, а сидите молча", - обратился Ташиев к депутатам.

После того, как решение об отправке военных было принято, министр обороны Бактыбек Бекболотов сообщил журналистам, что возможно уже сегодня военнослужащие в количестве 150 человек отправятся в РК.

"Туда едет спецподразделение "Скорпион". Ни одного солдата, только офицеры, прапорщики и контрактники. Они подготовлены. Отправим сразу же после указа президента двумя бортами. На первом - личный состав, на втором - военная техника", - сказал Бактыбек Бекболотов.

Тем временем, у Белого дома в Бишкеке проходил митинг против отправки кыргызских военных. Протестовала НПОшная братия, весьма оживившаяся на фоне трагических событий в соседней стране. Западники пиарились и пиарятся на чужом горе. При этом никто из них не поехал в РК в качестве волонтеров, и никто даже не заикается о сборе гумпомощи для казахов.

Решение Садыра Жапарова, которое он принял, не колеблясь, основано на братской исторической связи кыргызов и казахов.

Еще в тридцатые годы кыргызы помогли казахам спастись от голода. В современной истории также были факты, что кыргызы безоговорочно поддержали казахский народ. Речь про конфликт в селе Масанчы, когда за сутки на территорию КР перешли несколько тысяч беженцев из РК. В нашей республике их приняли.

Нынешнее введение военного контингента КР тоже будет носить исключительно миротворческий характер, учитывая братские отношения между нашими странами и тот уровень сопереживания, который граждане нашей страны всегда испытывают, как и сейчас, если в Казахстане что-то неладно.

Кто как не кыргызы понимают последствия революций. Наши граждане знают, как сложно бороться с тиранами – они сочувствуют простому народу, который восстал против зажравшихся олигархов.

В соседнюю республику кыргызские миротворцы идут, чтобы защищать казахский народ от беспредела назарбаевских олигархов, которые в борьбе за власть пошли даже на террористические акции против простых людей.