Эльнура Алканова пояснила, почему решила баллотироваться в депутаты

Медиа-эксперт Эльнура Алканова приняла решение баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому району города Бишкек. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

По ее словам, это было непростое решение.

"Я понимаю огромную ответственность и колоссальный пласт работы, который мне предстоит, для прохождения в парламент. Но я никогда не выбирала легкие пути. Никогда не боюсь говорить, когда другие, и тем более не люблю говорить то, что общество ожидает услышать или задобрить. Не избегала острых вопросов. Не делала шаг назад - когда другие отступали. И сегодня я, с полным пониманием необходимости решать многие социальные и экономические проблемы кыргызстанцев, продвигать либеральные ценности в экономике и ведении бизнеса, улучшать систему налогообложения, сделать свой вклад в установлении равноправии между разными социальными группами - баллотируюсь в Жогорку Кенеш.

О себе:

Я занимаюсь консультированием частного сектора по медиа вопросам, изучаем применение открытых данных в коммерции в Фонд Открытых Данных, и являюсь аспирантом политологии в ДА МИД КР. Имею бизнес в фармацевтической сфере.

В прошлом:

Журналист, Волонтер, Лауреат нескольких премий, Автор громких антикоррупционных расследований и бывший член партии Мекеним Кыргызстан, сторонница Матраимова, член проекта Молодые журналисты Trancparency International, выпускница программы Госдепа США, преподаватель журналистики в АУЦА, преподаватель английского языка в Science of Life Studies в Малайзии.

Какие имею ресурсы для выборов:

Я не имею никаких спонсоров, и ни один конкретный человек меня не опекает, не направляет кроме членов моей семьи. Однако, я рассчитываю на каждого своего друга, родственника, знакомого, сторонника и открыто приму любую поддержку от любого гражданина КР, в рамках избирательных норм. Отдельно, я рассчитываю на любую поддержку от тех, кому сама когда-то смогла быть полезной - не обязательно финансовую, моральная поддержка тоже важна!

Я выдвигаюсь самостоятельно, с Божьей поддержкой, и надеждой победить!

Всех, кто хочет меня поддержать, или задать вопросы жду в What"s App сообщение от вас!", - написала Алканова.