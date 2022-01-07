"Миротворческие силы КР должны помочь сохранить стабильность в регионе"

Вопрос о том, может, хочет, должен ли Кыргызстан посылать миротворческие силы в Казахстан сейчас будоражит кыргызстанское общество. Руководитель Института социально-политических исследований "Элчи", политолог Денис Бердаков выразил свое мнение по этому вопросу.

"Первое – мы имеем официальное обращение законно избранного президента Казахстана Токаева о том, что страна нуждается в миротворческой деятельности, но не в подавлении каких-либо волнений. Это легитимно. ОДКБ, военно-политическая организация, официально поддержала это решение в виде глав государств ее участников. Поэтому отказ Кыргызстана была бы некой политической акцией. Во-вторых, в Казахстане действительно происходят сложные социально-политические процессы, в которые мы как государство и как военная сила не должны вмешиваться, но как миротворческая миссия мы должны всячески способствовать тому, чтобы законные легитимные власти Казахстана не столкнулись с угрозой гражданской войны и борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Поэтому да, Кыргызстан пошлет свои войска. Это нормально. Они будут охранять объекты военного назначения, потому что в Казахстане много складов с оружием, биологические лаборатории, стратегические трассы. Понятное дело, что армия Кыргызстана не будет подавлять митинги, а будет всячески дистанцироваться от внутреннего конфликта.

В данном случае речь идет о сохранении военно-политической стабильности в огромной стране Казахстан, от которой мы, Кыргызстан, более, чем на 95% зависим по экспорту наших продукции сельского хозяйства, швейных изделий и т.п. Потому что дальнейшая дестабилизация ситуации в Казахстане грозит нам огромными экономическими рисками и потерями. Вполне возможно, что может повториться ситуация Ближнего Востока. Поэтому отправка наших миротворцев – это не подавление свободы и демократии в Казахстане, это поддержка законно избранных властей именно в обеспечении обороны ключевых объектов военной инфраструктуры: оружейные склады, ключевые трассы. Не более того!" - поясняет эксперт.

Денис Бердаков подчеркнул, что Кыргызстан пошлет в Казахстан не какую-то великую армию, а максимум несколько сотен человек, но даже они смогут помочь разгрузить боеспособные части казахстанской армии, МВД и спецназа.

"Мы не даем никаких оценок, не лепим никаких ярлыков. Есть законная просьба законного правительства о том, чтобы помочь защитить объекты военной инфраструктуры. Только в рамках этого мандата армия Кыргызстана может, должна и будет действовать. Потому что, если ситуация выйдет из-под контроля, региону грозит взрыв наподобие тому, что было в Сирии, Ираке, Северной Африке и весь регион просто погрузится в хаос, если перейдет черту.

Мы делаем то, что должны в рамах союзных обязательств, в рамках разумных договоренностей с соседним и братским нам государством и никак не переходим границы вмешательства в политическую жизнь соседней республики. Это не допустимо и войска Кыргызстана никогда не пойдут на подавление и запугивание людей. Мы идем туда для того, чтобы конфликт не вылился в гражданскую войну и регион не стал полем боя экстремистских группировок" - отметил эксперт.