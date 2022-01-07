Эксперт: Беспорядки в Алматы организовал племянник Назарбаева

Лукпан Ахмедьяров, казахский журналист и документалист, в интервью "Эху Москвы" рассказал о том, почему милиция Алматы отдала город на разграбление мародерам и о том, почему в южной столице Казахстана силовики до сих пор не могут навести порядок.

Он отметил, что происходящее в РК напоминает дворцовый переворот.

"С самого первого дня протестов мы еще ни разу нигде не увидели Назарбаева. Он нигде не выступал, хотя, казалось бы, при его широте власти и полномочий, он должен бы по идее вещать из каждого утюга. Но его нет, всех его людей сместили и сейчас ставят своих людей (людей Токаева - авт.)", - говорит Ахмедьяров.

По его мнению, Касым-Жомарт Токаев своими действиями уже сейчас насколько мог дистанцировался от клана Назарбаева.

"Но люди Назарбаева, члены его семьи, люди, которые очень сильно влияют на политику и на распределение доходов сырьевого сектора, просто так уходить не собираются", - говорит журналист.

По его словам, это подтверждают нынешние события в Алматы.

"Алматы - это, скажем так, вотчина Самата Абиша - племянника Назарбаева (до недавнего времени он занимал пост первого замглавы КНБ РК). И просто так он сдавать свои позиции не собирается. Все эти беспорядки, которые там происходят – это прямое следствие того, что он пошел ва-банк и открыто играет против Токаева", - поясняет Ахмедьяров.

Журналист подчеркнул, что именно люди из клана Назарбаева организовывают погромы в южной столице Казахстана.

"Самат Абиш неформально управляет силовиками в этом городе. Именно поэтому подконтрольным ему людям без сопротивления сдавались арсеналы", - говорит он.

Журналист считает, что президенту Токаев вынужден был обратиться в ОДКБ, поскольку столкнулся с тем, что ему не подчиняется силовой блок.

"Сам он справиться не может. Он увидел, что ему не подчиняются. Есть полиция и есть комитет национальной безопасности, которые почему-то игнорируют его приказы. И самоустранились от наведения порядка в Алматы", - резюмировал Лукпан Ахмедьяров.