Заразившиеся омикрон-вариантом чаще переносят COVID-19 бессимптомно

Медики выяснили, что при заражении омикрон-вариантом коронавируса нового типа COVID-19 проходит в бессимптомной форме гораздо чаще, чем в случае с другими штаммами. Эта особенность может быть одной из причин такого быстрого распространения омикрон-варианта, считают ученые. Описание исследования опубликовано на medRxiv.

Медики под руководством профессора Вашингтонского университета в Сиэтле Лоуренса Кори изучали данные, которые были собраны в начале декабря этого года в ЮАР в рамках клинических испытаний вакцины компании Moderna среди 300 человек, часть из которых была заражена вирусом иммунодефицита и принимала антиретровирусные препараты.

Коронавирусом заразилось около трети участников исследования, что благодаря чему ученые смогли в контролируемой обстановке выяснить, как часто омикрон-вариант поражает людей с подорванным иммунитетом, и как чаще всего протекает инфекция. Для этого Кори и его коллеги периодически проводили ПЦР-тестирование участников исследования и отслеживали характерные симптомы COVID-19.

В результате ученые выделили у омикрон-варианта две уникальных особенности: примерно 31 процент заболевших добровольцев перенесли коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме, но при этом концентрация вирусных частиц в их организме была необычно высока.

Наблюдения, проведенные в прошлом среди носителей ВИЧ и здоровых людей, показывают, что дельта-вариант и другие разновидности коронавируса вызывали бессимптомную инфекцию лишь у 1-6 процентов больных, причем вирусных частиц в их организме было на несколько порядков меньше, чем у южноафриканцев, заразившихся омикрон-вариантом.

Кори и его коллеги считают, что эти результаты могут объяснять, почему омикрон-вариант столь быстро распространяется по всему миру. Это говорит о необходимости скорейшей разработки новых систем тестирования и вакцин, нацеленных на борьбу с новой разновидностью SARS-CoV-2, подытожили ученые.