Миротворцы из Кыргызстана прибыли в Казахстан вчера вечером (фото)

Как сообщает РИА новости, со ссылкой на Миниобороны России, самолеты Воздушно-космических сил России доставили в Алматы кыргызских военных из состава миротворческих сил ОДКБ.

"Подразделение миротворческого контингента ВС Кыргызстана из состава миротворческих сил ОДКБ со штатной военной техникой доставлено с аэродрома Кант на аэродром Алматы военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России", - сообщило российское Минобороны.

Ранее в Минобороны Кыргызстана сообщили, что в рамках миротворческой миссии ОДКБ вылетели 150 человек, отправлено 8 единиц бронетанковой и 11 единиц автомобильной техники.

Напомним, Жогорку Кенеш поддержал решение президента направить военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан.

Глава государства Садыр Жапаров подписал указ о направлении воинского контингента Кыргызстана для участия в миротворческой деятельности на территории соседней страны.