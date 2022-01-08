Миротворцы из Кыргызстана прибыли в Казахстан вчера вечером (фото)

Как сообщает РИА новости, со ссылкой на Миниобороны России, самолеты Воздушно-космических сил России доставили в Алматы кыргызских военных из состава миротворческих сил ОДКБ.
"Подразделение миротворческого контингента ВС Кыргызстана из состава миротворческих сил ОДКБ со штатной военной техникой доставлено с аэродрома Кант на аэродром Алматы военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России", - сообщило российское Минобороны.
Ранее в Минобороны Кыргызстана сообщили, что в рамках миротворческой миссии ОДКБ вылетели 150 человек, отправлено 8 единиц бронетанковой и 11 единиц автомобильной техники.
Напомним, Жогорку Кенеш поддержал решение президента направить военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан.
Глава государства Садыр Жапаров подписал указ о направлении воинского контингента Кыргызстана для участия в миротворческой деятельности на территории соседней страны.