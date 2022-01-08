Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 96.05 - 96.45

Миротворцы из Кыргызстана прибыли в Казахстан вчера вечером (фото)

146  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщает РИА новости, со ссылкой на Миниобороны России, самолеты Воздушно-космических сил России доставили в Алматы кыргызских военных из состава миротворческих сил ОДКБ.

"Подразделение миротворческого контингента ВС Кыргызстана из состава миротворческих сил ОДКБ со штатной военной техникой доставлено с аэродрома Кант на аэродром Алматы военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России", - сообщило российское Минобороны.

Ранее в Минобороны Кыргызстана сообщили, что в рамках миротворческой миссии ОДКБ вылетели 150 человек, отправлено 8 единиц бронетанковой и 11 единиц автомобильной техники.

Напомним, Жогорку Кенеш поддержал решение президента направить военнослужащих в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан.

Глава государства Садыр Жапаров подписал указ о направлении воинского контингента Кыргызстана для участия в миротворческой деятельности на территории соседней страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412031
Теги:
Казахстан, ОДКБ, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  