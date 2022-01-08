МИД КР: транзитный проезд через Казахстан времено запрещен

В связи с последними событиями в Казахстане, Министерство иностранных дел информирует, что контрольно-пропускные пункты на кыргызско-казахстанской границе "Кен-Булун-автодорожный", "Токмок-автодорожный", "Ак-Жол" и "Ак-Тилек", с 7 января 2022 года официально приостанавливают пропуск лиц и транспортных средств.

Граждане Кыргызстана, находящиеся в Казахстане, могут вернуться на Родину только через пункты пропуска "Чалдыбар" в Чуйской области и "Чон-Капка" в Таласской области.

Транзитный проезд граждан Кыргызстана и третьих стран через территорию Казахстана временно запрещен.

В этой связи, Министерство убедительно просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдая законодательство и правила пребывания страны пребывания, оставаться в местах своего проживания, временно воздержаться от поездок в Кыргызстан, а также не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей.

Министерство напоминает, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, особенно проживающие в районе города Алматы поддерживали связь с Генеральным Консульством Кыргызстана в Алматы по следующим номерам:

+7 777 8150072 Кайрат Жакыпов +7 777 0371448 Гульзат Абдурасулова +7 777 0275596 Жаркынай Сансызбаева +7 775 4634295 Медер Сапаралиев.

Также для получения необходимых консультаций и обращений в Департаменте консульской службы МИД КР, в Посольстве КР в РК, работает горячая линия.

Департамент консульской службы МИД КР

+996 551 312 000 - номер горячей линии +996 555 007 626 +996 708 52 21 37 +996 707 989-895 +996 709 983 465;

Посольство КР в Нур-Султане