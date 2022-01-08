МИД КР: транзитный проезд через Казахстан времено запрещен

В связи с последними событиями в Казахстане, Министерство иностранных дел информирует, что контрольно-пропускные пункты на кыргызско-казахстанской границе "Кен-Булун-автодорожный", "Токмок-автодорожный", "Ак-Жол" и "Ак-Тилек", с 7 января 2022 года официально приостанавливают пропуск лиц и транспортных средств.
Граждане Кыргызстана, находящиеся в Казахстане, могут вернуться на Родину только через пункты пропуска "Чалдыбар" в Чуйской области и "Чон-Капка" в Таласской области.
Транзитный проезд граждан Кыргызстана и третьих стран через территорию Казахстана временно запрещен.
В этой связи, Министерство убедительно просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдая законодательство и правила пребывания страны пребывания, оставаться в местах своего проживания, временно воздержаться от поездок в Кыргызстан, а также не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей.
Министерство напоминает, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, особенно проживающие в районе города Алматы поддерживали связь с Генеральным Консульством Кыргызстана в Алматы по следующим номерам:
Также для получения необходимых консультаций и обращений в Департаменте консульской службы МИД КР, в Посольстве КР в РК, работает горячая линия.
Департамент консульской службы МИД КР
Посольство КР в Нур-Султане