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МИД КР: транзитный проезд через Казахстан времено запрещен

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- Светлана Лаптева
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В связи с последними событиями в Казахстане, Министерство иностранных дел информирует, что контрольно-пропускные пункты на кыргызско-казахстанской границе "Кен-Булун-автодорожный", "Токмок-автодорожный", "Ак-Жол" и "Ак-Тилек", с 7 января 2022 года официально приостанавливают пропуск лиц и транспортных средств.

Граждане Кыргызстана, находящиеся в Казахстане, могут вернуться на Родину только через пункты пропуска "Чалдыбар" в Чуйской области и "Чон-Капка" в Таласской области.

Транзитный проезд граждан Кыргызстана и третьих стран через территорию Казахстана временно запрещен.

В этой связи, Министерство убедительно просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдая законодательство и правила пребывания страны пребывания, оставаться в местах своего проживания, временно воздержаться от поездок в Кыргызстан, а также не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей.

Министерство напоминает, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, особенно проживающие в районе города Алматы поддерживали связь с Генеральным Консульством Кыргызстана в Алматы по следующим номерам:

  1. +7 777 8150072 Кайрат Жакыпов
  2. +7 777 0371448 Гульзат Абдурасулова
  3. +7 777 0275596 Жаркынай Сансызбаева
  4. +7 775 4634295 Медер Сапаралиев.

Также для получения необходимых консультаций и обращений в Департаменте консульской службы МИД КР, в Посольстве КР в РК, работает горячая линия.

Департамент консульской службы МИД КР

  1. +996 551 312 000 - номер горячей линии
  2. +996 555 007 626
  3. +996 708 52 21 37
  4. +996 707 989-895
  5. +996 709 983 465;

Посольство КР в Нур-Султане

  1. +7 (776) 124-88-33
  2. +7 777 4733009.


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URL: https://www.vb.kg/412032
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
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