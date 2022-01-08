Токаев насчитал не менее шести "волн нападений террористов" на Алматы

Террористы совершили не менее шести волн нападений на Алматы, некоторые из них говорили на иностранных языках, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает "Интерфакс".

В пятницу он опубликовал на своей странице в твиттере несколько сообщений на английском языке, в которых коротко рассказал о последних событиях в Казахстане.

"Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы, ими руководят из специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском языке", - написал Токаев.

Он отметил, что "на Алматы было не менее шести волн нападений террористов" общей численностью 20 тысяч человек.

"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить", - добавил Токаев.

По его словам, в настоящее время контртеррористическая операция продолжается.