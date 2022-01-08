Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-5" в 2020 году. Об этом говорится в материалах статьи в научном журнале Science Advances.

"Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отражения от 0.48 до 3.2 микрометров, полученных спускаемым аппаратом зонда "Чанъэ-5" (...) По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру", - говорится в исследовательской статье.

В материале отмечается, что грунт был собран в северной части области "Океан Бурь".

Китайский зонд "Чанъэ-5" был запущен с космодрома "Вэньчань", расположенном на острове Хайнань, с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" 23 ноября 2020 года. 1 декабря 2020 года зонд прилунился в "Океане Бурь", а затем вернулся на Землю 16 декабря того же года, доставив на Землю 1731 грамм лунного грунта.

"Чанъэ-5" стал первой миссией по возвращению на Землю образца лунного грунта с 1976 года, когда образцы с Луны были доставлены на Землю советской АМС "Луна-24".