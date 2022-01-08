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Российский паспорт с 1 июля можно будет оформить за 5 дней

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- Светлана Лаптева
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По сообщению агентства ТАСС, срок оформления паспорта с 1 июля будет сокращен до пяти дней независимо от места жительства и причин его замены. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что данная норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем. В настоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.Вместе с тем модернизирован и сам бланк паспорта.

Теперь в нем нет "Личного кода". Также изменена последняя страница бланка, на которой теперь в доступной форме содержится информация для владельца паспорта. Кроме того, в связи со вступлением в силу постановления гражданин сам может решить, нужно ли ему проставлять отметки о регистрации и расторжении брака, о детях - гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови и об ИНН.

Такие меры направлены на упрощение административных процедур, связанных с выдачей и заменой паспортов, повышение удобства пользования основным документом, удостоверяющим личность, в том числе с учетом развития дистанционных технологий взаимодействия государства и граждан.


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URL: https://www.vb.kg/412041
Теги:
паспорт, Россия
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