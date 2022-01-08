СМИ: Назарбаев в столице Казахстана

Назарбаев в столице Казахстана, сообщается в Telegram-канале РИА Новости со ссылкой на официальную пресс-службу.

Отмечено, что Назарбаев находится на прямой связи с Токаевым, проводит ряд консультативных встреч, созвонился с главами ряда дружественных государств, сообщает пресс-служба.

Кроме того, сообщается, что Нурсултан Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны, сообщает его пресс-служба.

Пресс-служба Назарбаева также попросила не распространять слухи.