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СМИ: Назарбаев в столице Казахстана

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- Алина Мамаева
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Назарбаев в столице Казахстана, сообщается в Telegram-канале РИА Новости со ссылкой на официальную пресс-службу.

Отмечено, что Назарбаев находится на прямой связи с Токаевым, проводит ряд консультативных встреч, созвонился с главами ряда дружественных государств, сообщает пресс-служба.

Кроме того, сообщается, что Нурсултан Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны, сообщает его пресс-служба.

Пресс-служба Назарбаева также попросила не распространять слухи.


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URL: https://www.vb.kg/412052
Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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