МИД Кыргызстана просит сограждан в Казахстане не поддаваться на провокации

В связи с последними событиями в Казахстане, Министерство иностранных дел КР сообщает, что согласно имеющейся информации, в контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-казахстанской границе "Ак-Жол-автодорожный", "Ак-Тилек – автодорожный" пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в штатном режиме.
В настоящее время по поручению Министерства Посольством КР в РК и Генеральным Консульством Кыргызстана в городе Алматы проводятся мероприятия по выяснению информации о наличии граждан КР среди задержанных в ходе проведённых компетентными органами Республики Казахстан специальных операций.
Министерство просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдая законодательство и правила пребывания страны пребывания, оставаться в местах своего проживания, а также не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей.
Министерство напоминает, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, могут связаться с Генеральным Консульством Кыргызстана в городе Алматы по следующим номерам:
Генеральное консульство КР в Алматы
Также для получения необходимых консультаций и обращений в Департаменте консульской службы МИД КР, Посольстве КР в РК, работает горячая линия.
Департамент консульской службы МИД КР
Посольство КР в Нур-Султане