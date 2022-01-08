МИД Кыргызстана просит сограждан в Казахстане не поддаваться на провокации

В связи с последними событиями в Казахстане, Министерство иностранных дел КР сообщает, что согласно имеющейся информации, в контрольно-пропускных пунктах на кыргызско-казахстанской границе "Ак-Жол-автодорожный", "Ак-Тилек – автодорожный" пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в штатном режиме.

В настоящее время по поручению Министерства Посольством КР в РК и Генеральным Консульством Кыргызстана в городе Алматы проводятся мероприятия по выяснению информации о наличии граждан КР среди задержанных в ходе проведённых компетентными органами Республики Казахстан специальных операций.

Министерство просит соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдая законодательство и правила пребывания страны пребывания, оставаться в местах своего проживания, а также не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей.

Министерство напоминает, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, могут связаться с Генеральным Консульством Кыргызстана в городе Алматы по следующим номерам:

Генеральное консульство КР в Алматы

+7 777 8150072 Кайрат Жакыпов +7 777 0371448 Гульзат Абдурасулова +7 777 0275596 Жаркынай Сансызбаева +7 775 4634295 Медер Сапаралиев.

Также для получения необходимых консультаций и обращений в Департаменте консульской службы МИД КР, Посольстве КР в РК, работает горячая линия.

Департамент консульской службы МИД КР

+996 551 312 000 - номер горячей линии +996 555 007 626 +996 708 52 21 37 +996 707 989-895 +996 709 983 465;

Посольство КР в Нур-Султане