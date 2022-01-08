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Мухтар Аблязов призвал Запад ввести санкции против властей Казахстана

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- Алина Мамаева
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Скрывающийся во Франции бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов, назвавший себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане, сообщил, что обратился к лидерам США и европейских стран с призывом о введении санкций в отношении азиатской страны. Об этом он рассказал в опубликованном в субботу интервью итальянской газете Corriere della Sera, пишет ТАСС.

"Я написал письма президенту США и всем лидерам европейских стран, чтобы просить ввести санкции против режима (властей Казахстана - прим. ТАСС)", - сказал Аблязов, который заочно приговорен к длительному тюремному сроку в Казахстане и России за несколько правонарушений, включая мошенничество, хищения и подлог.

Нынешние протесты в Казахстане Аблязов назвал спонтанными. По его версии, это народная революция, к которой не имеют отношения внешние силы.

"Наша страна - не Украина, где у других стран, таких как Польша, есть свои интересы. У нас часто говорят о Турции и ее роли, но за этими протестами не стоит никакая западная сила", - утверждал он.


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URL: https://www.vb.kg/412057
Теги:
Казахстан, санкции, Мухтар Аблязов
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