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В Алматы от огнестрельного ранения погиб один ребенок, другой - в больнице

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- Алина Мамаева
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В ходе беспорядков в Алматы была зафиксирована гибель от огнестрельного ранения первого ребенка. Еще один несовершеннолетний получил ранения.

Об этом 8 января в своем Telegram-аккаунте сообщает издание Nur.kz, ссылаясь на заявление уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

"5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливалсь со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", - рассказала правозащитница.

Она также сообщила, что 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. В настоящее время врачи продолжают бороться за его жизнь.

"В одной из взрослых больниц находится его отец. Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики", - проинформировала Саин.

К настоящему времени власти Казахстана пока не информируют об общем количестве жертв и пострадавших за время беспорядков. В оперативном штабе МВД ссылаются на отсутствие информации о числе погибших сотрудников правоохранительного блока.

Также не озвучиваются данные о погибших и пострадавших среди участников беспорядков и мирных жителей.

Последний раз информация о погибших среди сотрудников правоохранительных органов озвучивалась 6 января. Тогда оперативный штаб МВД приводил данные о 18 погибших сотрудниках органов внутренних дел, военнослужащих национальной гвардии и о 748 пострадавших.


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URL: https://www.vb.kg/412060
Теги:
беспорядки, Казахстан, массовые беспорядки
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