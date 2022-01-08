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В 2021 году криптомошенники похитили рекордные 14 миллиардов долларов

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- Алина Мамаева
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С 2020 года убытки от преступлений, связанных с цифровыми валютами, выросли на 79 процентов. Рекордные 14 миллиардов долларов в криптовалюте удалось благодаря росту платформ децентрализованного финансирования (DeFi) похитить криптомошенникам в 2021 году, заявила группа аналитиков американской компании Chainalysis, сообщает CNBC.

При этом наибольшее количество преступлений в сфере криптовалют пришлось на мошенничество, на втором месте - кражи, большинство из которых являются результатом взлома блокчейн-проектов.

Объем транзакций DeFi вырос на 912 процентов в 2021 году, согласно статистике Chainalysis. При этом кражи криптовалюты выросли на 516 процентов, до суммы в 3,2 миллиарда долларов. Из этого общего числа 72 процента украденных средств были взяты из протоколов DeFi.

Одним из драйверов роста стала резкая популярность "мемных" криптовалют (Dogecoin, shiba inu). Пятая часть всех успешных кибератак на DeFi-механизмы эксплуатировали уязвимости в протоколах новых криптовалют.


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URL: https://www.vb.kg/412062
Теги:
технологии, мировая пресса, мировые новости, новости мира
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