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Токаев поговорил с Путиным. Заявил, что обстановка в РК идет к стабилизации

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- Алина Мамаева
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону з президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что обстановка в стране развивается в сторону стабилизации. Об итогах разговора сообщвется на сайте Кремля.

Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно – Российской Федерации.

Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.

По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран – членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации.


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URL: https://www.vb.kg/412066
Теги:
Владимир Путин, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
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