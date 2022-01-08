Токаев поговорил с Путиным. Заявил, что обстановка в РК идет к стабилизации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону з президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что обстановка в стране развивается в сторону стабилизации. Об итогах разговора сообщвется на сайте Кремля.

Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно – Российской Федерации.

Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.

По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран – членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации.