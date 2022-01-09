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"Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан до 20 января

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- Алина Мамаева
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Авиакомпания "Аэрофлот" закрыла продажу авиабилетов в Казахстан на рейсы, запланированные до 20 января, говорится в сообщении компании.

Также закрыта продажа авиабилетов на рейсы, запланированные из Казахстана в Россию до 21 января. Кроме того, перевозчик отменил все собственные рейсы из Москвы в Казахстан до 10 января, а из Казахстана в Россию - до 11 января.

"Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из/в Республики Казахстан", - отмечается в сообщении компании.

"Аэрофлот" начал отменять рейсы в Казахстан с 5 января. В настоящий момент пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат денежных средств по месту оплаты перевозки. Также "Аэрофлот" предлагает однократно перенести сроки перевозки из/в Казахстан, если они затрагивают период 05.01.2022 - 20.01.2022.


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URL: https://www.vb.kg/412071
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Россия, перелет
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