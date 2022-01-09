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"Как клан Назарбаева мог спровоцировать погромы в Алматы", - экс-глава КНБ

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- Умар Тамашев
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Альнур Мусаев, генерал-майор, экс-председатель КНБ Казахстана, в интервью "Дождю" рассказал, как клан экс-президента мог спровоцировать погромы в Алматы.

"Такая информация (о предательстве в верхних эшелонах власти. – Ред.) муссируется давно, поскольку Комитет национальной безопасности (КНБ) у нас называют комитетом назарбаевской безопасности. И действительно, в период независимости Казахстана комитет постепенно переходил не к обеспечению безопасности страны, а именно правящей верхушки и конкретно семьи Назарбаева. Что касается конкретных личностей, которые возглавляли комитет в последние годы, то тот же Самат Абиш и Кайрат Сатыбалды – оба племянника Назарбаева - постоянно имели контакты с различными криминальными структурами. Это тоже не такой уж большой секрет. Брат Назарбаева Болат имел в собственности большой рынок "Алтын Орда" недалеко от Алматы. И этот рынок был местом сбора криминальных структур, там собиралась молодежь обездоленная. Там и осуществлялась какая-то их обработка в плане поддержки именно клана Назарбаева. Я не буду говорить, что существовали какие-то специальные лагеря, у меня таких фактов нет. Но то, что криминальные структуры и эта молодежь близ Алматы полностью были лояльны семье Назарбаева, его племянникам, его родному брату, – известно каждому казаху", - говорит Мусаев.

Он уверен, что никто из назарбаевского клана напрямую не причастен к организации погромов в Алматы.

"Сейчас всех собак вешают на Назарбаева, его семью. Но Назарбаев ушел, и никто – ни он, ни члены его семьи – специально не готовил эти вот тяжелые события в городе Алматы", - считает экс-глава охраны первого президента РК.

Он уточнил, что вплоть до сегодняшнего дня Токаев не говорит, что у них какой-то конфликт.

"Так что говорить о том, что Назарбаев или его близкие родственники организовали эти беспорядки с человеческими жертвами, невозможно. Не было такого, чтобы [кто-то как] президент Трамп дал приказ штурмовать Капитолий. Такой ситуации не было однозначно. Но то, что КНБ в Алматы получил приказ не участвовать в подавлении массовых беспорядков, не выходить из дома, не посещать рабочие места, это достоверно известно. Отсюда и захват здания КНБ. Что касается захвата аэропорта, у меня нет данных о том, что кто-то в КНБ давал указания не охранять его. Поведение назарбаевского клана спровоцировало действия различных криминальных структур в Алматы – отсюда и проблема", - сказал Мусаев.

Он убежден, что Нурсултан Назарбаев не давал никаких указаний по поводу расстрела протестующих.

"Все понимают – человек в возрасте, с тяжелыми болезнями. Уже наступил момент, когда у него нет ни моральных, ни физических сил управлять страной. Он буквально до последнего дня пытался это делать, но, к сожалению, не рассчитал свои силы. Поэтому он дал полный карт-бланш Токаеву на все действия в этот кризисный период. Токаев по характеру человек ведомый, но поддержка Путина и Лукашенко поможет ему до 2024 года стать альфа-самцом и захватить власть в нашей стране. Больного и старого льва пнуть может каждый. У нас сейчас весь народ, все политологи валят все на Назарбаева. Это надо было делать раньше", - говорит Альнур Мусаев.


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URL: https://www.vb.kg/412073
Теги:
беспорядки, Казахстан, массовые беспорядки, Нурсултан Назарбаев
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