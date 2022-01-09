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Полиция Казахстана задержала более 5 тысяч человек

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- Алина Мамаева
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Правоохранительные органы Казахстана задержали свыше 5 тысяч человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным МВД, начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж.

"Были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, у них были отобраны спецсредства и форменное обмундирование. Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Они совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждении, вскрытие банкоматов", - рассказал и. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24".

Он отметил, что в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта, из них 346 - полицейских. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банки.

"С целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия", - пояснил глава МВД.


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URL: https://www.vb.kg/412074
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки
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