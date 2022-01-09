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МИД: обстоятельства задержания гражданина КР за беспорядки в РК проверяются

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- Алина Мамаева
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Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина КР за участие в массовых беспорядках, происшедших в Казахстане, Министерство иностранных дел сообщает, что в данное время ведомство совместно с компетентными органами Республики Казахстан проводит соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина.

Министерство призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.

Министерство также напоминает, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, могут связаться с кыргызскими диппредставительствами.

Генеральное консульство КР в Алматы:

  1. +7 777 8150072, Кайрат Жакыпов
  2. +7 777 0371448, Гульзат Абдурасулова
  3. +7 777 0275596, Жаркынай Сансызбаева
  4. +7 775 4634295, Медер Сапаралиев.

Также для получения необходимых консультаций и обращений в департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в РК работает горячая линия.

Департамент консульской службы МИД КР:

  1. +996 551 312 000 - номер горячей линии
  2. +996 555 007 626
  3. +996 708 52 21 37
  4. +996 707 989-895
  5. +996 709 983 465;

Посольство КР в Нур-Султане

  1. +7 (776) 124-88-33
  2. +7 777 4733009.


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URL: https://www.vb.kg/412077
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Кыргызстан, МИД
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  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
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