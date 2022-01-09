МИД: обстоятельства задержания гражданина КР за беспорядки в РК проверяются

Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина КР за участие в массовых беспорядках, происшедших в Казахстане, Министерство иностранных дел сообщает, что в данное время ведомство совместно с компетентными органами Республики Казахстан проводит соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина.
Министерство призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.
Министерство также напоминает, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, могут связаться с кыргызскими диппредставительствами.
Генеральное консульство КР в Алматы:
Также для получения необходимых консультаций и обращений в департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в РК работает горячая линия.
Департамент консульской службы МИД КР:
Посольство КР в Нур-Султане