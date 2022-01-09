МИД: обстоятельства задержания гражданина КР за беспорядки в РК проверяются

Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина КР за участие в массовых беспорядках, происшедших в Казахстане, Министерство иностранных дел сообщает, что в данное время ведомство совместно с компетентными органами Республики Казахстан проводит соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина.

Министерство призывает соотечественников, находящихся на территории Казахстана, соблюдать законодательство и правила пребывания страны проживания, не поддаваться провокациям, не принимать участие в конфликтных ситуациях, избегать места массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.

Министерство также напоминает, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, могут связаться с кыргызскими диппредставительствами.

Генеральное консульство КР в Алматы:

+7 777 8150072, Кайрат Жакыпов +7 777 0371448, Гульзат Абдурасулова +7 777 0275596, Жаркынай Сансызбаева +7 775 4634295, Медер Сапаралиев.

Также для получения необходимых консультаций и обращений в департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в РК работает горячая линия.

Департамент консульской службы МИД КР:

+996 551 312 000 - номер горячей линии +996 555 007 626 +996 708 52 21 37 +996 707 989-895 +996 709 983 465;

Посольство КР в Нур-Султане