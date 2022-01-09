Зачем кыргызам великий Казахстан?

Как ни странно, но именно криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу Дикий стал идеологом последней информационной политики властей Казахстана. До ареста Джумагельдиева, два дня назад, в соцсетях распространяли снятое им видео, в котором он обвинял кыргызов в участии в грабежах магазинов в Алматы.

Позже заявления Дикого опровергли, а его самого арестовали. Зато заданный им тренд пригодился властям Казахстана, которые сегодня взяли твердый курс на поиск внешнего врага.

Необходимость поиска такового вполне объяснима: Касым-Жомар Токаев в критический момент совершенно утратил контроль над ситуацией и вынужден был обратиться в ОДКБ – за помощью. Теперь этот шаг как-то нужно оправдать.

Для западных партнеров Токаев в пятницу написал несколько твитов на английском языке, в которых рассказал о том, что происходило, по его мнению, в Алматы. Он заявил, что на город было шесть волн нападений со стороны террористов, часть из которых говорила на иностранных языках. Общая численность нападавших составила 20 тысяч человек. Они, согласно заявлению президента РК, были очень хорошо обучены, организованы, ими руководили из специального центра.

"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить", - добавил Токаев.

Это заявление стало поводом для множества дискуссий, в том числе насчет того, как вышло, что силовики и сотрудники спецслужб РК "прохлопали" такое массовое вторжение вооруженных людей. Звучали предположения о том, что участники грабежей и стычек с правоохранителями в Алматы – это радикалы, которых заранее готовили в специальных лагерях на территории РК.

Однако более убедительной выглядит версия о том, что затянувшиеся беспорядки в Алматы – это результат активности назарбаевского клана. В частности, младшего брата и племянников, которые контролируют криминальные структуры, связанные с деятельностью крупного рынка "Алтын Орда", расположенного возле Алматы.

Альнур Мусаев, генерал-майор, экс-председатель КНБ Казахстана, в интервью "Дождю" подтвердил, что эти члены назарбаевской семьи действительно регулярно контактируют с криминалом, несмотря на то, что Самат Абиш одновременно является зампредом КНБ.

"Комитет национальной безопасности (КНБ) у нас называют комитетом назарбаевской безопасности. И действительно, в период независимости Казахстана комитет постепенно переходил не к обеспечению безопасности страны, а именно правящей верхушки и конкретно семьи Назарбаева. Что касается конкретных личностей, которые возглавляли комитет в последние годы, то тот же Самат Абиш и Кайрат Сатыбалды – оба племянника Назарбаева - постоянно имели контакты с различными криминальными структурами. Это тоже не такой уж большой секрет. Брат Назарбаева Болат имел в собственности большой рынок "Алтын Орда" недалеко от Алматы. И этот рынок был местом сбора криминальных структур, там собиралась обездоленная молодежь. Там и осуществлялась какая-то их обработка в плане поддержки именно клана Назарбаева. Я не буду говорить, что существовали какие-то специальные лагеря, у меня таких фактов нет. Но то, что криминальные структуры и эта молодежь близ Алматы полностью были лояльны семье Назарбаева, его племянникам, его родному брату, – известно каждому казаху", - говорит Мусаев.

Тот факт, что в Алматы преступников и силы безопасности курируют одни и те же люди, объясняет то, что несколько дней город был предоставлен сам себе и что так называемые протестующие или террористы (если оперировать терминологией Токаева) хозяйничали там без какого-либо сопротивления со стороны правоохранительных органов, что они спокойно захватывали самые охраняемые объекты и разграбляли военные арсеналы. Кроме того, это свидетельствует о том, что все случившееся - дело рук самих казахов, причем высокопоставленных.

Кстати, о высокопоставленных казахах. Если еще позавчера казалось, что Нурсултана Назарбаева и членов его семьи власти РК обозначат как главных виновников массовых беспорядков, захлестнувших Казахстан в последние дни – как ни крути именно назарбаевщина является одной из причин народного недовольства, то вчера Елбасы появился в информационном поле с заявлением о сплочении и единстве, а его племянника Самата Абиша, того самого, кого некоторые эксперты обвиняют в организации бойни в Алматы, как выяснилось, даже не уволили из КНБ.

Очевидно, что по каким-то неведомым нам причинам лидера нации и его семейство трогать не станут, как, вероятно, и многих чиновников назарбаевского клана. Хотя одну сакральную жертву все-таки принесли: уволен и задержан за госизмену Карим Масимов, считавшийся в свое время одним из самых близких к Нурсултану Абишевичу людей.

Между тем реабилитация назарбаевского клана (вынужденное или добровольное), а также попытки действующего президента Касыма-Жомарта Токаева оправдать свое безграмотное поведение на фоне беспорядков заставляет официальный Казахстан искать альтернативных виновников случившегося. И тут как раз и пригодилась идея Армана Дикого, винившего во всем кыргызов.

Силовики Казахстана, прятавшиеся по углам в дни кровопролитных событий в Алматы и других городах РК, сегодня проводят героические задержания. Например, сегодня утром казахские СМИ сообщили о том, что при попытке пересечь границу (с какой страной, деликатно не назвали, хотя понятно, что имели ввиду Кыргызстан) задержали 300 вооруженных человек. Только представьте себе, насколько недалекими должны быть преступники, чтобы пытаться перейти рубеж такой многочисленной группой да еще и с оружием, и с награбленными ценностями, как сообщило МВД РК!

Впрочем, на сегодня подвиги казахских силовиков не закончились. Правоохранители РК задержали руководителя джазового оркестра Викрама Рузахунова. Очевидно, что мужчину били и пытали, поскольку на видео, которое транслировали телеканалы Казахстана и России, он рассказал, что является безработным, который за 200 долларов согласился участвовать в беспорядках на территории соседней страны.

Абсурд? Безусловно. Кыргызы сейчас всей душой болеют за народ РК: собирают гумпомощь, волнуются о соблюдении прав человека, переживают о том, не повлияет ли на двусторонние отношения ввод воинского контингента в составе сил ОДКБ.

Однако для казахстанцев, которым тот же Елбасы годами внушал, что кыргызы-экспортеры революций, такая "мякина" сойдет. Недаром же Нурсултан Назарбаев во времена своего правления демонстративно закрывал границу с братской страной, едва только в ней возникнет какая-то гражданская активность. У назарбаевщины все валить на кыргызов – это старый и проверенный прием. Теперь вот и его преемник Касым-Жомарт Токаев перенял эту тактику.

Вполне понятно, что перед казахскими властями сейчас стоят сложные, почти невыполнимые задачи. Им надо оправдать самого президента, который наделал ошибок, оправдать тот факт, что государство чуть не рухнуло, оправдать введение сил ОДКБ, очистить имя Елбасы и утихомирить его клан, к которому до недавнего времени принадлежал сам Токаев. А также реабилитировать своих мародеров и местный криминал, превративший Алматы в руины.

И, как говорится, бог им в помощь в этом непростом деле. Однако хорошо бы, чтобы все свои внутренние проблемы, вызванные политическим кризисом, социальным недовольством или чем-то там еще, братья-казахи решали, не вмешивая кыргызов и не пытаясь переложить на них вину за кровавые и разорительные игрища своих тиранов и их прихвостней. Мы, кыргызстанцы, со своими правителями, революциями и их последствиями разбирались сами, не пытаясь искать врагов по соседству.