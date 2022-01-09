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Источники: Рузахунов сидит в одной камере с Арманом Диким

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- Канат Кожоев
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Как сообщили vb.kg собственные источники, задержанный казахскими силовиками Викрам Рузахунов находится в одной камере с ранее взятым под стражу криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым "Диким".

Задержанный в Казахстане под видом погромщика музыкант из Бишкека Викрам Рузахунов отправился в Казахстан для проведения концертов.

По данным пресс-службы МВД КР, билет в Алматы Викрам Рузахунов купил еще 16 декабря 2021 года, 2 января в 20.00 улетел в Казахстан. В аэропорт его сопровождали мать Кундузхан Рузахунова и ее внук Аскат Сериков.

Викрам Рузахунов ездил в Казахстан только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях в Казахстане и странах СНГ.

МВД проводит проверку по выяснению всех обстоятельств факта задержания кыргызстанца.

Между тем представители силовых структур РК сообщили казахстанским СМИ, что информация про музыканта из Кыргызстана – Викрама Рузахунова - якобы не соответствует действительности. По их информации, задержанного на видео зовут Закир Убуров, 1990 года рождения.

Родные Викрама Рузахунова заявили кыргызским СМИ, что на видео именно Викрам Рузахунов. Они узнали его по голосу и внешности.

Ситуация с задержанием джазмена свидетельствует о том, что сегодня власти РК готовы запускать любую дезинформацию, чтобы оправдать свое бездействие в трагические дни массовых протестов.


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URL: https://www.vb.kg/412082
Теги:
задержание, Казахстан, Кыргызстан, МВД, МИД
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