Кому выгодно в Казахстане выставить кыргызов мародерами?

По событиям в Казахстане ранее Министерство внутренних дел соседней республики сообщало, что среди задержанных были и иностранные граждане соседней страны. При этом не говорилось, из какой именно страны прибыли задержанные, а просто указывалось, что у них якобы изъяли кыргызские сомы и на видео видны номера машины нашей страны.

Одновременно с этим в казнет начались вбросы с участием различных известных лиц, которые начали заявлять, что мародерствами занимались граждане Кыргызстана. Более того, дошло до полного абсурда, когда власти Казахстана выдали за погромщика джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, которого, судя по всему, заставили сказать на камеру готовые слова.

Одним из первых же запустил подобную утку кримавторитет Арман Дикий, который, как известно, на протяжении многих лет верно служит клану Назарбаева. Напомним, именно он в 2005 году вместе со своими людьми разогнал конференцию оппозиционного движения "За справедливый Казахстан!", которую организовал ряд оппозиционных политиков и которые выступали против режима Елбасы.

Так кому нужно в буквальном смысле свалить всю вину на кыргызов и сделать их крайними? Попробуем разобраться по порядку.

То, что митинги были слаженно организованы и одновременно запущены во многих городах, уже не вызывает никакого сомнения и у самих казахстанских политологов и экспертов. Вопрос только в том, кто имел такие ресурсы и возможности организовать их. Про серьезную оппозицию говорить не приходится, так как ее, по сути, с крупными ресурсами в Казахстане не осталось. За все эти годы авторитарный режим Назарбаева искоренил ее полностью. Остатки же сбежали за границу.

Интересную версию по поводу организаторов первоначальных митингов в Казахстане выдвинул российский историк, политолог, доктор исторических наук Андре́й Зу́бов, по словам которого все это было организовано с одной целью – устранить Елбасы:

"Плох тот солдат, который не мечтает о маршальском жезле. Понятно, Токаев о нем и мечтал. Но все силовые структуры контролировал через свой клан старый Елбасы. А Касым-Жомарт улыбался и ждал.

И вот - карты легли. В Новом Узене (Жанаозен) начались волнения. Они быстро распространились почти по всему Казахстану.

Казахи отлично помнили, что в декабре 2011 Назарбаев и его родственники расстреляли протест рабочих в Актау и Жанаозене. Погибли, наверное, сотни людей. И он решил силу не применять, а, напротив, обнадежить протестующих и тем самым подтолкнуть их к более радикальным политическим требованиям. Силовикам был дан приказ оружия не применять. Цены на газ тут же были возвращены на прежний уровень. А буквально через считанные часы Токаев обещал продолжение реформ, распустил Совет министров и объявил, что будет готовить новые, демократические выборы. Отстранен от власти был и сам Елбасы, и его родственники-силовики. Переворот изящно состоялся.

Мирные протесты, требования демократии и ненависть к клану Назарбаева вывели на улицы десятки тысяч людей, но и лидеры правящего клана не дремали. Мудрый и жестокий Елбасы сразу понял, что Токаев вышел из повиновения. Но что он мог сделать, больной 81-летний старик?

А вот его племянники могли сделать многое. Старый дядя был им только помехой. Они быстро мобилизовали простой малограмотный люд юга, вчерашних жителей аулов предгорий Каратау и долины Чарына. Думаю, они готовились к такому варианту ответа уже давно, посадив на все важные должности в силовых структурах страны, и особенно южных областей, единомышленников - радикальных исламистов. А идеи соединяют людей существенно сильнее, чем кланы.

И потому, когда напуганный размахом мирного протеста, требовавшего уже и его смещения, Токаев решил вызвать свои войска, - войска не вышли. Генерал Самат Абиш отдал иной приказ. И в брошенный силовиками двухмиллионный город Алматы стали вливаться мамбеты - выходцы из аулов, единодушные и единоверные талибам и их сиятельным приверженцам в казахской элите.

Мои друзья среди мирных демонстрантов рассказывают, как дюжие казахские парни в пуховиках, быстро оттеснив их в сторону, забросали коктейлями Молотова здание Алматинского градоначальства. А КНБ сам позволил им быстро вооружиться и передал технику", - написал политолог.

Эту же информацию практически подтвердил экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев, который в интервью "Дождю" рассказал, что именно клан Назарбаева спровоцировал погромы в Алматы.

"Что касается конкретных личностей, которые возглавляли комитет в последние годы, то те же Самат Абиш и Кайрат Сатыбалды – оба племянника Назарбаева - постоянно имели контакты с различными криминальными структурами. Это тоже не такой уж большой секрет. Брат Назарбаева Болат имел в собственности большой рынок "Алтын Орда" недалеко от Алматы. И этот рынок был местом сбора криминальных структур, там собиралась обездоленная молодежь. Там и осуществлялась какая-то их обработка в плане поддержки именно клана Назарбаева. Я не буду говорить, что существовали какие-то специальные лагеря, у меня таких фактов нет. Но то, что криминальные структуры и эта молодежь близ Алматы полностью были лояльны семье Назарбаева, его племянникам, его родному брату, – известно каждому казаху", - говорит Мусаев.

Вот и выходит, что подтверждают это и ряд экспертов: в соседней республике, по сути, произошли разборки двух правящих кланов с участием нанятых отечественных криминальных элементов: назарбаевской и токаевской. И если первоначально противостояние было серьезным, то теперь появилась информация, что нынешний и бывший президенты Казахстана сумели прийти к какому-то компромиссу, что подтверждает и ряд косвенных фактов. Наводит на эту мысль и недавнее заявление пресс-секретаря Назарбаева, по словам которого, Елбасы призвал всех поддержать Токаева.

Что же касается участия кыргызов в мародерствах, то, как показывает историческая практика, очень удобно иногда свалить всю вину на представителей другой страны, так сказать, найти общего врага. А если вспомнить, к какому клану принадлежат в Казахстане силовики, то нетрудно догадаться, кто стоит за всеми этими спектаклями с участием кыргызстанского музыканта и задержанных мародеров с кыргызскими сомами.

P.S. Многие казахстанские пользователи интернета, кстати, не поверили, что мародерства были организованы именно кыргызами, что лишний раз говорит о том, что казахи уже не те, что были в прошлом и просто так их на мякине не проведешь.