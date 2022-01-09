Видеоконференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована на 10 января

Общение лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции предварительно запланировано на понедельник, 10 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Армения, как председатель ОДКБ, организует заседание Совета коллективной безопасности организации. Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в республике.