"Некоторых кыргызов, работающих в РК, заставляют дать ложные показания"

Журналист и общественный деятель Дайыр Орунбеков также прокомментировал якобы признание кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова силовикам Казахстана в терроризме. Свое мнение он высказал на своей странице в соцсети.

"В Казахстане около 10 тысяч людей вышли на митинг, но по версии казахстанских СМИ, все это устроил чуть ли не один наш гражданин, который специально приехал для этого из Кыргызстана.

Братья казахи, у вас, оказывается, нет ничего святого. Мы уже начинаем сожалеть, что переживали за вас и что желали вам мира.

Начиная с экспертов государственного уровня и заканчивая криминальными авторитетами, начали делать наших граждан крайними.

Граница с Казахстаном закрыта. Можно туда попасть только самолетом. А билет сейчас стоит около 300 долларов. Теперь подумайте, какой дурак купит билет за 300 долларов, чтобы поехать в Казахстан, дабы украсть там хлеб в магазине.

Только год назад у нас, в Кыргызстане, были беспорядки, но даже тогда у нас не зафиксировали никаких мародерств. Поэтому те, кто занимается подобного рода провокациями, постыдитесь!

Мы вас всегда поддерживали, было время наши предки спасли вас от голода.

Из-за своих внутренних проблем не ищите виновных на стороне!

P.S. В данный момент, оказывается, некоторых наших кыргызов, работающих в Казахстане, начали заставлять давать ложные показания", - написал он .