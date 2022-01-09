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Ташиев: Обвинять наших граждан в терроризме - неправильно

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня в Бишкеке пообещал митингующим против задержания известного музыканта Викрама Рузахунова в Алматы, что будет сделано все возможное, чтобы спасти музыканта.

"Он порядочный человек. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия ни в каких беспорядках. Информация от гостелеканала Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме - неправильно", - сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, сегодня на видео казахстанских СМИ, в котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы, кыргызстанцы узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова.


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URL: https://www.vb.kg/412088
Теги:
Казахстан, митинг, музыка, посольство, Камчыбек Ташиев
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