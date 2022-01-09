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Болот Темиров нашел еще одно доказательство лжи силовиков РК о Рузахунове

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- Алина Мамаева
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Болот Темиров - журналист-расследователь, борец с фейками и автор Youtube-канала Temirov live в своем Facebook написал о том, что нашел еще одно подтверждение лжи казахских силовиков насчет личности задержанного кыргызстанца, в котором родственники, друзья и коллеги опознали джазмена Викрама Рузахунова.

"Такого избирателя, как Закир Убуров, не существует! В базе избирателей есть практически все граждане, которые имеют право голоса (старше 18 лет)… но наши правоохранительные органы могут дать более точный ответ… мы столкнулись с враньем казахских властей… ну-ну…

Все факты на лицо, нашего джазового певца Викрама Рузахунова пытаются выдать за террориста…(((", - написал он и приложил к публикации фото с сайта Центризбиркома КР.


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URL: https://www.vb.kg/412089
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
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