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ГКНБ: наши граждане стали жертвами сил, спровоцировавших беспорядки в РК

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- Алина Мамаева
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Пресс-служба ГКНБ сообщает, что в настоящее время между компетентными структурами Кыргызстана и Казахстана поддерживаются необходимые двусторонние контакты, направленные на обеспечение региональной безопасности и правопорядка в контексте скорейшего восстановления стабильности в Казахстане. Как и ранее, продолжаются практическое и информационное взаимодействие с учетом настоящей ситуации.

"В связи с тревогой граждан КР в отношении своих родственников, подвергаемых казахскими правоохранителями задержаниям и другим процессуальным действиям, ГКНБ уверен, что компетентные органы Казахстана обеспечат объективность, поскольку кыргызские граждане, абсолютное большинство которых заняты в сфере торговли и услуг, могли случайно оказаться на улице по стечению обстоятельств и быть задержанными. Через двусторонние каналы до компетентных структур Казахстана доведено, что кыргызские граждане не имеют и не могут иметь какого-либо отношения к массовым беспорядкам и мародерствам в Казахстане. Негативные сведения в отношении кыргызских граждан, берущие свое начало из необоснованных высказываний криминального "авторитета" по кличке Дикий Арман, а за тем подхваченные заинтересованными силами вбить клин между братскими кыргызами и казахами, особенно в такой сложный период, являются продолжением хорошо подготовленной информационной атаки, о чем сказано официальными лицами Казахстана. И направлено на расширение территории хаоса, беспорядков", - говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что задержанный Викрам Рузахунов и другие оказавшиеся в такой ситуации наши соотечественники являются очередными жертвами части чудовищных планов сил, спровоцировавших драматические события в братском Казахстане.

"В свою очередь ГКНБ и другие компетентные госорганы, как всегда, готовы к совместным с казахскими братьями мерам и надеются на то, что власти Казахстана объективно разберутся, не будут поддаваться навязываемой заинтересованными силами антикыргызской риторике.

Призываем родственников задерживаемых лиц к спокойствию, терпению, взаимопониманию и помолиться как за своих близких, так и казахских братьев, за скорейшее восстановление спокойствия и правопорядка в родном для кыргызов Казахстане", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/412091
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
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