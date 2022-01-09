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Мэрия города Бишкека продолжает поддержку граждан Казахстана

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- Алина Мамаева
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За последние сутки сотрудники столичной мэрии встретили 247 человек, из которых 195 граждан Казахстана смогли сразу же отправиться на границу. Об этом сообщает пресс-служба бишкекского муниципалитета.

Остальные граждане РК так же группами выезжают домой. Кроме того, подвоз граждан РК, прибывающих в Бишкек, организовывают и волонтеры.

Отметим, что у пребывающих есть возможность переночевать в гостиницах Бишкека до выезда в направлении государственной границы с Казахстаном. Для размещения в номере необходимы паспорт и посадочный талон.

Мэрия города Бишкека в постоянной координации с посольством РК в КР продолжает встречать граждан Казахстана.

Мы благодарим всех и каждого, кто помогает в это непростое время братскому народу.


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URL: https://www.vb.kg/412092
Теги:
Казахстан, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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