Мэрия города Бишкека продолжает поддержку граждан Казахстана

За последние сутки сотрудники столичной мэрии встретили 247 человек, из которых 195 граждан Казахстана смогли сразу же отправиться на границу. Об этом сообщает пресс-служба бишкекского муниципалитета.

Остальные граждане РК так же группами выезжают домой. Кроме того, подвоз граждан РК, прибывающих в Бишкек, организовывают и волонтеры.

Отметим, что у пребывающих есть возможность переночевать в гостиницах Бишкека до выезда в направлении государственной границы с Казахстаном. Для размещения в номере необходимы паспорт и посадочный талон.

Мэрия города Бишкека в постоянной координации с посольством РК в КР продолжает встречать граждан Казахстана.

Мы благодарим всех и каждого, кто помогает в это непростое время братскому народу.