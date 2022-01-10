Четырнадцать кыргызстанцев были привезены из Казахстана

В связи с последними событиями в Казахстанt, МИД КР в рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам продолжает работу по эвакуации граждан Кыргызстана временно находящихся на территории Казахстана.

По итогам обращений на горячую линию по поручению министерства генеральным консульством Кыргызстана в Алматы совместно с диаспоральными организациями кыргызов в Алматинской области 9 января 2022 года специально организованным транспортом возвращено на родину 14 граждан Кыргызстана, в том числе женщины и дети.

Кроме этого, также по поручению министерства посольством нашей страны в Казахстане проводится работа по возвращению на родину железнодорожным путем 15 граждан кыргызстана, в связи с отменой регулярного авиарейса в международном аэропорту Нур-Султане.

Министерство напоминает, чтобы в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, особенно проживающие в районе Алматы поддерживали связь с генеральным консульством Кыргызстана в Алматы по следующим номерам:

Генеральное консульство КР в Алматы

+7 777 8150072 Кайрат Жакыпов +7 777 0371448 Гульзат Абдурасулова +7 777 0275596 Жаркынай Сансызбаева +7 775 4634295 Медер Сапаралиев

Также для получения необходимых консультаций и обращений в департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в РК, работает горячая линия.

Департамент консульской службы МИД КР

+996 551 312 000 - номер горячей линии +996 555 007 626 +996 708 52 21 37 +996 707 989-895 +996 709 983 465;

Посольство КР в Нур-Султане