Четырнадцать кыргызстанцев были привезены из Казахстана

В связи с последними событиями в Казахстанt, МИД КР в рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам продолжает работу по эвакуации граждан Кыргызстана временно находящихся на территории Казахстана.
По итогам обращений на горячую линию по поручению министерства генеральным консульством Кыргызстана в Алматы совместно с диаспоральными организациями кыргызов в Алматинской области 9 января 2022 года специально организованным транспортом возвращено на родину 14 граждан Кыргызстана, в том числе женщины и дети.
Кроме этого, также по поручению министерства посольством нашей страны в Казахстане проводится работа по возвращению на родину железнодорожным путем 15 граждан кыргызстана, в связи с отменой регулярного авиарейса в международном аэропорту Нур-Султане.
Министерство напоминает, чтобы в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, граждане Кыргызстана, пребывающие на территории Казахстана, особенно проживающие в районе Алматы поддерживали связь с генеральным консульством Кыргызстана в Алматы по следующим номерам:
Генеральное консульство КР в Алматы
Также для получения необходимых консультаций и обращений в департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в РК, работает горячая линия.
Департамент консульской службы МИД КР
Посольство КР в Нур-Султане