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Милиция продолжает нести службу в усиленном режиме

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство внутренних дел осуществляет работу по обеспечению общественной безопасности. В целях повышения эффективности противодействия различным преступным проявлениям и обеспечения контроля за обстановкой личный состав ОВД продолжает нести службу в усиленном режиме.

Сотрудниками милиции проводится комплекс организационных и профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности, предупреждению возможных противоправных действий на территории республики.

Сотрудниками ОВД во время усиленного варианта несения службы принимаются все усилия, направленные на поддержание стабильной общественной обстановки, а также усиление профилактики правонарушений.

Сотрудники подразделений ГУОБДД проводят широкомасштабную работу, контролируя соблюдение правил дорожного движения.

Повышенное внимание уделяется водителям, управляющим транспортными средствами без документов, соблюдению водителями скоростных режимов, правил маневрирования и безопасной перевозки пассажиров. Сотрудники ГУОБДД ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий на дорогах.

МВД осуществляет круглосуточный мониторинг средств массовой коммуникации, социальных сетей на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей беспокойство среди граждан Кыргызстана.

Министерство внутренних дел обращается к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации. Воздержаться от распространения каких-либо провокационных, заведомо ложных сообщений в мессенджерах и социальных сетях.

В отношении лиц, нарушающих общественный порядок и распространяющих недостоверную информацию, создающую угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, будут приняты меры в соответствии с законодательством. При обнаружении подобных фактов просим сообщать в органы внутренних дел.

В случае обнаружения подозрительных граждан либо бесхозных предметов просьба незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел по телефону: "102".


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URL: https://www.vb.kg/412104
Теги:
МВД, Бишкек, Кыргызстан, милиция
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