За минувшую неделю по республике 511 машин водворены на штрафную стоянку

Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.

За минувшую неделю по республике выявлено – 12340 нарушений ПДД. Из них:

за превышение водителями скоростного режима –1741; за управление ТС без соответствующих документов - 200; за нарушение правил эксплуатации ТС – 4997; за подложные гос.номера – 7; за невыполнение водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 7; автохулиганство – 5; за нарушение ПДД пешеходами – 271; за переоборудование ТС – 69; за неподчинение требованиям дорожных знаков –4420; за управление ТС с тонированными стеклами –41; за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения –149; водворены на штрафную стоянку –511.

ГУОБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас.