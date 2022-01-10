За минувшую неделю по республике 511 машин водворены на штрафную стоянку

Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.
За минувшую неделю по республике выявлено – 12340 нарушений ПДД. Из них:
ГУОБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас.