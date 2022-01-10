Варламов: Казахи взяли первого попавшегося и заставили оговорить себя

Популярный российский блогер-путешественник Илья Варламов считает, что казахстанские спецслужбы, объявившие якобы террористом известного музыканта Викрама Рузахунова совершили ошибку, которая может стоить добрососедских отношений с соседними странами. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

"Сегодня утром казахстанские спецслужбы показали избитого человека, который признался на камеру, что ему позвонили 1 января и предложили 200 долларов за участие в протестах. В избитом мужчине узнали Викрама Рузахунова - киргизского пианиста и исполнительного директора фестиваля "Джаз_Бишкек_Весна". Оперативно вмешались киргизские спецслужбы, которые сказали, что Викрам покупал билет еще в декабре и поехал в Алматы выступать.

Ну, то есть, казахи просто взяли первого попавшегося киргиза, которого схватили во время зачисток, избили его и заставили сказать на камеру какую-то ересь про 200 долларов. При этом они даже не удосужились пробить, кого пытали и заставляли оговорить себя. С такими друзьями Токаеву, как говорится, и враги, особенно внешние, не нужны. Попытка найти внешних врагов ожидаемо заводит казахстанские власти в неприятную ситуацию. Тут и лицо сохранить не получится, и с соседями отношения испортятся. МИД Киргизии уже выразил протест и требует объяснений", - написал на соей странице Илья Варламов.