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Минюст предлагает возбудить уголовное дело по факту пыток Рузахунова

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство юстиции направило запрос в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту применения пытки в отношении гражданина Кыргызстана Викрама Рузахунова (по статье 137 Уголовного кодекса КР – "Пытки"), а также о направлении международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана в соответствии с положениями Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 2002 года.

Основанием для такого обращения стали факты распространения видео гражданина Кыргызстана Викрама Розахунова, где отчетливо видны следы физического истязания/пытки, а также зафиксирован очевидный факт самооговора по вопросу, якобы имевшего место участия в массовых беспорядках.

Дело о пытках Викрама Рузахунова в случае дальнейшего непредставления доступа адвокатам и консульским сотрудникам МИД, (а также в свете массового распространения в СМИ и соцсетях видео с принуждением к признанию вины и о возможных других аналогичных случаях) может также быть показателем широкомасштабного и/или систематического применения практики пытки в отношении иностранных граждан для получения бездоказательного признания вины в совершении каких-либо преступлений и якобы участия в событиях, имевших место в Казахстане в первой декаде января 2022 года.

Запрет на применение пытки является абсолютным международным обязательством каждого государства.

Отказ доступа специалистов и адвокатов к предполагаемой жертве пытки, согласно международной практике, рассматривается как попытка скрыть доказательства и следы физических истязаний и пыток в отношении лиц, которых принуждают к искусственному самооговору и заставляют признаться в совершении тяжких преступлений.

Минюст Кыргызстана будет координировать свои действия с Министерством иностранных дел и другими ведомствами, и в рамках своих задач по "обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина" инициирует работу по предоставлению адвокатской и иной правовой помощи по вышеуказанному и другим аналогичным делам.


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URL: https://www.vb.kg/412109
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Министерство юстиции
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