Уровень воды в Токтогулке опустился до 9,8 миллиарда кубометров

В Кыргызстане сегодня, 10 января, объем воды в Токтогульском водохранилище опустился до уровня 9 миллиардов 859 миллионов кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании "Электрические станции".

По ее данным, среднесуточный приток воды 138 кубометров в секунду, расход - 547 кубометров.

Напомним, в этом году уровень воды в Токтогуле резко упал до критического уровня.

Например, по данным "Электрических станций", в прошлом году на 11 января объем воды в Токтогульском водохранилище составлял 11 миллиардов 703 миллиона кубометров воды, при этом приток воды был 147 кубометров в секунду, расход 766 кубометров.