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МИД Казахстана отреагировало на публикации в зарубежных СМИ

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МИД Казахстана отреагировало на публикации в зарубежных СМИ. Об этом заявило Министерство иностранных дел РК, сообщает Telegram-канал властей Coronavirus2020.kz.

"Ряд публикаций в иностранных СМИ по сложившейся в нашей стране ситуации после введения чрезвычайного положения носят явно поверхностный и однобокий характер.

Министерство иностранных дел полагает в этой связи целесообразным отметить следующее.

В Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли мирные митинги. Требования митингующих полностью удовлетворены.

Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия.

В этой связи в стране было объявлено чрезвычайное положение. Как показали события в г. Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом.

По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в "горячих точках" на стороне радикальных исламистских группировок.

В настоящее время правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан противостоят террористам, а не мирным протестующим, как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ.

В сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к ОДКБ, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки.

В мандат миротворцев входит охрана стратегических объектов и прикрытие казахстанских сил правопорядка.

Следует подчеркнуть, что основные боевые действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана.

Миротворческие силы ОДКБ будут находиться в Казахстане временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны.

Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям. Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу.

Следует отметить сплоченность народа Казахстана, его поддержку решениям и действиям президента К.Токаева по восстановлению мирной жизни.

Казахстан полон решимости защитить демократию и Конституцию от исламистских радикалов и террористов!

К большому сожалению, в результате столкновений имеются человеческие жертвы как среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, так и гражданского населения.

В этой связи 10 января 2022 года объявлено в стране днем общенационального траура", - говорится в комментарии МИД РК.


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URL: https://www.vb.kg/412115
Теги:
Казахстан, МИД, СМИ
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