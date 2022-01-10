Садыр Жапаров выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву

Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическими событиями, произошедшими в Казахстане.

"С глубокой тревогой и болью в сердце воспринял трагические события, произошедшие в Республике Казахстан.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и в вашем лице всему братскому народу Казахстана в День общенационального траура в связи с многочисленными человеческими жертвам из числа мирного населения и представителей правоохранительных органов Республики Казахстан.

Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, прошу передать искренние слова поддержки родным и близким погибших казахстанцев и скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Исходя из многовековой исторической, духовной и культурной общности наших государств, основанной на незыблемых принципах дружбы, добрососедства и взаимоуважения всегда будем поддерживать Республику Казахстан как доброго, надежного соседа и стратегического партнера.

В это трудное время искренне желаю братскому народу Казахстана стабильности, единства, мира и процветания", - говорится в телеграмме главы государства.