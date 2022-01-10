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Ученые назвали ранее неизвестный вид деревьев в честь Леонардо Ди Каприо

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- Анастасия Карелина
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Ученые из Великобритании и Камеруна рассказали миру о ранее неизвестном виде тропических деревьев. Они назвали новый вид Uvariopsis dicaprio – в честь актера Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает "Голос Америки".

Новый вид растений оказался редким. Специалисты насчитали не более пятидесяти деревьев Uvariopsis dicaprio. Все произрастают в Камеруне. Деревья, относящиеся к семейству анноновых, могут достигать четырех метров в высоту, а узнать их можно по ярким желто-зеленым цветкам. При этом Uvariopsis dicaprio стало первым растением, получившим название в 2022 году.

Ученые выбрали имя Ди Каприо не случайно. Артист известен не только своими яркими ролями в "Титанике", "Великом Гэтсби", "Волке с Уолл-стрит" и десятках других кинохитов, но и участием во множестве экологических проектов. Ранее Ди Каприо выступил против вырубки деревьев в камерунском регионе Эбо, где позже и был обнаружен новый вид деревьев. Впоследствии власти Камеруна отменили решение о вырубке леса.


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URL: https://www.vb.kg/412124
Теги:
Великобритания, кино, США, в мире
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