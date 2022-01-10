Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 96.10 - 96.60

Начальник департамента полиции на юге Казахстана покончил с собой

798  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством, подтвердили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе акимата Тараза (адмцентр региона).

"К сожалению, да, это так. Причины произошедшего выясняются", - сказали в акимате.

По сообщению Телеграмм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, в отношении Сулейменова после беспорядков было возбуждено уголовное дело. "Ему грозил трибунал", - написал журналист в понедельник.

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Во время массовых беспорядков в Таразе было совершено нападение на акимат области, здание правящей партии "Нур Отан", а также департамент полиции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412127
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  