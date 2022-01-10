Столичными милиционерами задержан подозреваемый в краже аккумулятора

Пресс-служба УВД Ленинского района сообщает, что 7 января в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Р.Б., с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в период времени с 18 по 19 декабря, примерно с 19 часов вечера по 12 часов дня, находясь возле дома расположенного по улице Интергельпо, тайно похитили аккумулятор автомашины марки "Mercedes-Benz Sprinter", стоимостью 10 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками криминальной милиции первого отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека был установлен и задержан подозреваемый С.И. 1975 года рождения и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1, сроком на 15 дней.

Помимо этого, в УВД Ленинского района поступило еще одно письменное заявление с просьбой привлечь задержанного к ответственности за совершение аналогичных преступлений, где общий ущерб в данное время устанавливается.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы.