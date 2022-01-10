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Горожанина оштрафовали за выброс золы в мусорный бак

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- Айжан Мамбеталиева
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Cанитарно-экологическая инспекция муниципалитета проводит работу по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Зачастую зимой горят мусорные контейнеры, это связано с выбросом в них золы, которая приводит к возгоранию мусора.

Инспекторы установили факт такого нарушения со стороны горожанина Матраимова С.С., проживающего на пересечении улиц Рыскулова и Кулиева. Ему вынесено постановление по части 1 статьи 115 Кодекса КР "О правонарушениях" со штрафом в 5 тысяч 500 сомов. Горящий контейнер потушен.

Санитарно-экологическая инспекция предупреждает, что выброс золы в контейнер для сбора ТБО допускается только после полного остывания.

По вопросам нарушения правил благоустройства можете обращаться по номерам:

  1. по Свердловскому району: 0551551745;
  2. по Октябрьскому району: 0505523832;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0554222213.


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URL: https://www.vb.kg/412130
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия
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