Горожанина оштрафовали за выброс золы в мусорный бак

Cанитарно-экологическая инспекция муниципалитета проводит работу по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Зачастую зимой горят мусорные контейнеры, это связано с выбросом в них золы, которая приводит к возгоранию мусора.

Инспекторы установили факт такого нарушения со стороны горожанина Матраимова С.С., проживающего на пересечении улиц Рыскулова и Кулиева. Ему вынесено постановление по части 1 статьи 115 Кодекса КР "О правонарушениях" со штрафом в 5 тысяч 500 сомов. Горящий контейнер потушен.

Санитарно-экологическая инспекция предупреждает, что выброс золы в контейнер для сбора ТБО допускается только после полного остывания.

По вопросам нарушения правил благоустройства можете обращаться по номерам: