Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 96.10 - 96.60

США выделит 500 тысяч долларов на обучение блогеров Таджикистана

198  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На развитие в Таджикистане демократических институтов и гражданского общества США в 2022 году намерены выделить 500 тысяч долларов.

Как сообщает Eadaily, согласно программе малых грантов, одним из направлений развития Таджикистана в указанном направлении станет поддержка блогеров.

"Цель проекта - усилить потенциал независимых блогеров и влиятельных лиц в социальных сетях, чтобы они могли создавать такой контент, который может эффективным образом противодействовать дезинформации, пропаганде и экстремистскому контенту", - говорится в документе.

В частности, для таджикских журналистов и блогеров разработают готовый визуальный материал, который они смогут использовать в своих репортажах и постах в социальных сетях. Кроме того, планируется обучить сотрудников СМИ эффективно использовать соцсети, а для блогеров организовать подготовку по темам, "представляющим общественный интерес".

Основной целевой аудиторией этих проектов должна быть молодежь Таджикистана в возрасте от 15 до 35 лет, отмечается в заявке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412132
Теги:
СМИ, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  