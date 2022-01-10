США выделит 500 тысяч долларов на обучение блогеров Таджикистана

На развитие в Таджикистане демократических институтов и гражданского общества США в 2022 году намерены выделить 500 тысяч долларов.

Как сообщает Eadaily, согласно программе малых грантов, одним из направлений развития Таджикистана в указанном направлении станет поддержка блогеров.

"Цель проекта - усилить потенциал независимых блогеров и влиятельных лиц в социальных сетях, чтобы они могли создавать такой контент, который может эффективным образом противодействовать дезинформации, пропаганде и экстремистскому контенту", - говорится в документе.

В частности, для таджикских журналистов и блогеров разработают готовый визуальный материал, который они смогут использовать в своих репортажах и постах в социальных сетях. Кроме того, планируется обучить сотрудников СМИ эффективно использовать соцсети, а для блогеров организовать подготовку по темам, "представляющим общественный интерес".

Основной целевой аудиторией этих проектов должна быть молодежь Таджикистана в возрасте от 15 до 35 лет, отмечается в заявке.