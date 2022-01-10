Гражданам Кыргызстана, находящимся в Казахстане, оказывается помощь

На фоне происходящих событий в Казахстане, Министерство иностранных дел совместно с посольством КР в Нур-Султане и генеральным консульством КР в Алматы на постоянной/круглосуточной основе отслеживало ситуацию, проводило оперативные мероприятия по оказанию содействия гражданам нашей страны, находящихся на территории Казахстана.

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев с момента начала беспорядков на территории Казахстана, поддерживает постоянную прямую связь с руководством МИД РК и держит на особом контроле вопрос безопасного пребывания граждан Кыргызстана, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории Казахстана.

На базе министерства создан оперативный штаб по оказанию содействия гражданам КР в РК в условиях чрезвычайной ситуации, которым утвержден план мероприятий по предоставлению адресной консульско-правовой помощи и консультаций гражданам нашей страны в Казахстане, поддержанию связи с их родственниками в КР и взаимодействию с соответствующими структурами РК.

В департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в РК, генеральном консульстве КР в Алматы была организована круглосуточная горячая линия для наших граждан, а также их родных и близких в Кыргызстане. Так, в период с 5 по 9 января 2022 года на горячую линию поступили звонки от порядка 1000 граждан, которым были даны необходимые разъяснения и консультации, оказана помощь в установлении связи с родственниками, находящимися на территории Казахстана.

Посольство Кыргызстана в Казахстане постоянно находится на связи с гражданами Кыргызстана в Нур-Султане, Актобе, Атырау, Актау, Кустанае, Кокчетау, Петропавловске, Павлодаре, Караганде.

Следует отметить, что работа по оказанию консульско-правового содействия затрудняется из-за проводимых компетентными органами казахстанской стороны антитеррористических мероприятий, введены ограничительных мер по передвижению гражданских лиц и транспортных средств, а также отсутствия интернета, мобильной/стационарной связи.

Кроме этого, 9 января коллективом министерства и загранучреждений КР оказана гуманитарная помощь гражданам КР, находящимся в Алматы и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Министерство напоминает, что в случае возникновения вопросов консульско-правового характера, гражданам Кыргызстана, пребывающим на территории Казахстана, особенно проживающим в районе Алматы необходимо поддерживать связь с генеральным консульством КР в Алматы по следующим номерам:

Генеральное консульство КР в Алматы

+7 777 8150072 Кайрат Жакыпов +7 777 0371448 Гульзат Абдурасулова +7 777 0275596 Жаркынай Сансызбаева +7 775 4634295 Медер Сапаралиев.

Также для получения необходимых консультаций и обращений в Департаменте консульской службы МИД КР, Посольстве КР в РК, работает горячая линия.

Департамент консульской службы МИД КР

+996 551 312 000 - номер горячей линии +996 555 007 626 +996 708 52 21 37 +996 707 989-895 +996 709 983 465;

Посольство КР в Нур-Султане