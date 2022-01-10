Россиянам придется платить за снег на крыше машины

Высокий сугроб на крыше машины может привести к неправильной тарификации при проезде по платным автомобильным дорогам. Об этом предупреждает водителей в телеграм-канале госкомпания "Автодор".

Доплачивать за снег на крыше надо будет в том случае, если сугроб высокий. В компании объясняют, что на платных участках система определяет категорию транспортного средства по его наивысшей точке.

Кроме того, при плохой видимости большой слой снега может сделать машину незаметной или вовсе стать причиной ДТП. При торможении подтаявший слой снега сползает с крыши на ветровое стекло и закрывает обзор. Существует риск повредить и другие автомобили - при высокой скорости снег и лед слетят назад.