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Институт омбудсмена направил письмо уполномоченному по правам человека РК

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- Айжан Мамбеталиева
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Институт омбудсмена КР обратился с письмом к уполномоченному по правам человека в Казахстане Эльвире Азимовой, в котором в первую очередь выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в ходе событий, произошедших в Казахстане вначале января этого года.

"Мы также внимательно следим за развитием событий и желаем скорейшего урегулирования ситуации в Казахстане", – сообщается в данном письме.

Как следует из дальнейшего текста, одним из основных поводов для обращения стала информация о задержаниях в Казахстане граждан Кыргызстана, об их пытках и вымогательстве у них денег.

Аппарат омбудсмена просит оказать содействие в получении полной информации о наших гражданах, которые были задержаны правоохранительными органами во время и после массовых беспорядков в Казахстане, а также в проведении справедливого расследования по каждому случаю, в рамках закона и в соответствии с международными договорами по правам человека. Кроме того, институт омбудсмена просит оказать содействие в защите прав каждого гражданина нашей страны, а также в предоставлении им необходимой юридической и медицинской помощи. В том числе трудовому мигранту из Кыргызстана Баялы Торогельдиеву, 1997 года рождения, который был задержан в Шымкенте и, по словам его родственников, подвергся избиениям во время допроса со стороны правоохранительных органов Казахстана и в настоящее время находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи.


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URL: https://www.vb.kg/412145
Теги:
Казахстан, права человека, Кыргызстан
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