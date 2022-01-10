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Путин: Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько нужно

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- Александра Василькова
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько нужно, а после выполнения функций контингент выведут из республики. Об этом он заявил, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана", - сказал Путин.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что столкновения в Казахстане стали попыткой государственного переворота.

По его словам, беспорядки в республике готовились длительное время.

"Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка - год, два, три - покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки", - сказал Токаев.


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URL: https://www.vb.kg/412146
Теги:
Владимир Путин, Казахстан, массовые беспорядки, Касым-Жомарт Токаев
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